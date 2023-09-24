أكثر من 500 ألف مشارك في حب الوطن باحتفالات "العثيم للاستثمار" باليوم الوطني 93

تميزت فعاليات اليوم الوطني بمزيج فريد من الابتكار والتنوع، حيث شملت أكثر من 45 نشاطاً متعدد الأوجه، من العروض المسرحية والمسابقات والألعاب الترفيهية والمعارض الفنية والثقافية وصولاً إلى الأغاني الوطنية التي أضفت نغمات الفرح والاعتزاز بالوطن. كما شهدت الفعاليات جملة من الأنشطة التي أضفت جواً من الحماس والفخر، بما في ذلك توزيع الأعلام والهدايا التذكارية التي زادت من بهجة الاحتفالات.