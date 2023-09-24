أكثر من 500 ألف مشارك في حب الوطن باحتفالات "العثيم للاستثمار" باليوم الوطني 93

نظمت شركة "العثيم للاستثمار" احتفالات باليوم الوطني 93 على نطاق واسع في جميع مراكزها التجارية في المملكة، حيث تجاوز عدد المشاركين الـ500 ألف شخص، بما في ذلك العوائل والشباب والأطفال.
التجاوب الجماهيري الكبير مع الفعاليات فاق التوقعات، حيث أعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد بالتنوع والإبداع الذي تميزت به الأنشطة والفعاليات. مع توجيه الاهتمام لجميع الفئات العمرية، من الأطفال إلى الكبار في أجواء من الحيوية والروح الوطنية التي تجمع جميع أفراد المجتمع.
تميزت فعاليات اليوم الوطني بمزيج فريد من الابتكار والتنوع، حيث شملت أكثر من 45 نشاطاً متعدد الأوجه، من العروض المسرحية والمسابقات والألعاب الترفيهية والمعارض الفنية والثقافية وصولاً إلى الأغاني الوطنية التي أضفت نغمات الفرح والاعتزاز بالوطن. كما شهدت الفعاليات جملة من الأنشطة التي أضفت جواً من الحماس والفخر، بما في ذلك توزيع الأعلام والهدايا التذكارية التي زادت من بهجة الاحتفالات.
كما عكست المسيرات الروح الوطنية العالية والفخر بالمملكة، حيث كانت مكتظة بالأعلام السعودية التي تم توزيعها على الحضور كرمز للبهجة والاحتفال باليوم الوطني، في جو من المشاعر العالية والاعتزاز والولاء للوطن.
تألقت فعاليات اليوم الوطني التي أقامتها "العثيم للاستثمار" بمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
هذه المشاركة الرسمية أضافت طابعاً مميزاً وملموساً للاحتفالات، وأظهرت التماسك والتعاون بين جميع أطياف المجتمع السعودي.
كما أبرزت مشاركة الوزارات والمؤسسات والهيئات في فعاليات اليوم الوطني، الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجهات في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن، وعكست الروح الجماعية التي تميز المجتمع السعودي.
وأثرت هذه الهيئات بشكل كبير على جودة وثراء الفعاليات، من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تعكس أهمية اليوم الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
أضفت مشاركة أبناء شهداء الواجب لمسة خاصة ومعنى عميق لفعاليات اليوم الوطني الذي نظمته "العثيم للاستثمار". فقد رسخت مشاركتهم الروح الوطنية التي تشتعل في قلوب الجميع، وأعادت تذكيرنا بالتضحيات العظيمة التي قدمها شهداء الواجب من أجل الوطن.
وقد تجلى ذلك من خلال الأنشطة المتنوعة التي شارك فيها أبناء الشهداء، حيث أضفوا روحًا من التعاطف والاعتزاز بالوطن إلى الفعاليات. من الألعاب الترفيهية إلى المسابقات، كانت مشاركتهم ملموسة ومثيرة للاهتمام.
الجدير بالذكر أن مشاركة "العثيم للاستثمار" في احتفالات اليوم الوطني، جاءت لتثبت التزام الشركة بالمشاركة في الأحداث الوطنية، ودعمها للمجتمع في كل المناسبات.