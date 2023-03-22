تخصيص 5 ملايين ريال لتنفيذ برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين في 40 دولة

وبيّنت أنها هيّأت وجهّزت 83,439 جامعاً ومسجداً بعموم مناطق المملكة بالتأكّد من صيانتها ونظافتها وصيانة الأجهزة وتوفير مواد النظافة، وإطلاق 6760 برامجاً وفعالية وأنشطة خاصة بشهر رمضان في مساجد وجوامع المملكة، تشمل دروساً وكلمات ومحاضرات وندوات وجولات دعوية ودورات تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتوعية بآداب وأحكام الصيام، إضافة إلى اعتماد مجموعة من الضوابط والشروط لمشاريع تفطير الصائمين منها ما يتعلق بإصدار التصاريح، وكذلك آلية التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية، والتنبيه على عدم الإسراف والتبذير، والتأكيد على أن تكون الوجبات المقدمة من محال مرخص لها من قِبل وزارة البلدية، إلى جانب تنظيم ضوابط الاعتكاف، إضافةً إلى تجهيز فريق عمل من المراقبين والمراقبات وعددهم 6440 مراقباً ومراقبة، للوقوف على الجوامع والمساجد وبحث احتياجاتها وتهيئتها وتجهيزها وتنفيذ أكثر من 250 ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تنفيذ معهد الأئمة والخطباء دورات متخصصة لمنسوبي المساجد عن الأحكام الفقهية المتعلقة بشهر رمضان تستهدف 170.000 من الأئمة والمؤذنين.