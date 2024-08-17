"مكافحة المخدرات" تحبط ترويج "شبو" في المدينة المنورة وأقراص محظورة بالرياض

نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عمليتين أمنيتين أسفرتا عن منع ترويج 404 جرامات "شبو" في المدينة المنورة"، و70,210 أقراص محظورة في الرياض.
تفصيلًا: قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على "3" مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهم "404" جرامات من مادة الميثامفيتامين "الشبو" المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأخرى قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض؛ لترويجه "70,210" أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.