"السديس": ندوة "جهود المملكة لخدمة المسجد النبوي" لإبراز دعم القيادة للحرمين وتكريس التسامح

وقال الرئيس العام إن اللجان الثلاث المشكلة لتنظيم الندوة ماضية على قدم وساق لوضع الترتيبات اللازمة لها في شهر صفر القادم، وهي تعمل على مدار الساعة حاليًا للإعداد للندوة بما يليق بمكانة المسجد النبوي وتجسيدًا للاهتمام الكبير للقيادة الحكيمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث شرف الله قيادة هذه البلاد برعايتها وتسخير الجهود لخدمة القاصدين والمعتمرين والزوار، ابتغاءً لوجه الله وأداءً للأمانة العظيمة وفي سبيل عمارة وتطوير المسجد النبوي، وتعضيد أرقى الخدمات العصرية للزائرين، وذلك استشعارًا للمسؤولية والشرف العظيم الذي خصّ الله به المملكة لرعاية الحرمين الشريفين.