ديوان المظالم: تلقينا أكثر من مليون استفسار عبر وسائل التواصل المختلفة

ويتيح ديوان المظالم، بالإضافة إلى منصة "معين" الرقمية التابعة له، عدداً من قنوات التواصل مع جمهور المستفيدين، وما تقدمه من أخبار ومواد منوعة، حيث يمكن للمستفيدين من خلالها طرح استفساراتهم ومقترحاتهم.