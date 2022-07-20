"الحج" تشطب تراخيص 5 شركات مخالفة وتحيلها إلى الجهات المختصة

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنها تستقبل كل الملاحظات والشكاوى، وتتعامل معها بشكل فوري للتأكد من إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وضمان خدمتهم وفق أعلى معايير الجودة لتأدية نسكهم بطمأنينة ويسر، مشددةً على أنها لن تسمح بالتهاون أو التقصير في خدمة ضيوف الرحمن.