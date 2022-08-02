النقل والخدمات اللوجستية تواصل استكمال ربط طريق حدا/الجموم بالدائري الجنوبي بجدة

وتولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، طرق منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة أهمية كبيرة، وتحرص على إنجاز جميع مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها؛ بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، ويسهم في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لسكان المنطقة وزوارها، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى الوزارة فيها إلى الوصول بالمملكة لتحتل المرتبة السادسة عالميًّا في ترابط شبكات الطرق.