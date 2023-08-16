أمانة العاصمة المقدسة تُنفِّذ الطريقَيْن الرابطَيْن بين شارع ومتنزه الجعرانة ومستشفى مكة العام

أمانة العاصمة المقدسة تُنفِّذ الطريقَيْن الرابطَيْن بين شارع ومتنزه الجعرانة ومستشفى مكة العام
نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة مشروع الطريق الرابط بين شارع الجعرانة العام ومستشفى مكة العام، وكذلك مشروع الطريق الرابط بين طريق الجعرانة العام ومتنزه الجعرانة.
ولم يرَ مشروع مستشفى الشرائع العام النور بعد، وكانت أعماله قد بدأت في عام 1436هــ، وكان من المنتظر أن ينتهي في عام 1440 إلا أنه تم تمديد العقد إلى منتصف 2021م، ولاتزال الأعمال قائمة لإتمام المشروع الذي ينتظره أكثر من 200 ألف نسمة من سكان أحياء شرق مكة المكرمة.
ويتكون مستشفى مكة من المبنى الرئيسي بمساحة بلغت 97670م2، ومبنى الخدمات، ومبنى ترفيهي يتسع لـ 500 شخص، والحضانة التي تستوعب 500 طفل، إضافة إلى أن الإسكان يتكون من 94 فيلا، و106 غرف "عزاب" مفردة، 369 غرفة "عازبات" مفردة، و124 وحدة مكونة من ثلاث غرف، و139 وحدة مكونة من غرفتين.
ويتكون قسم الطوارئ بالمستشفى نفسه من 60 سريرًا، والمسجد يتسع لـ 300 مُصلٍّ، والعيادات الخارجية 98 عيادة، والعناية المركزة 64 سريرًا، وقسم الحروق 16 سريرًا، وعيادات الخارجية 93، وأسرَّة التنويم 412 سريرًا، وأخيرًا 92 سريرًا للعناية المركزة للكبار والأطفال، ومن دون حضانات.