أمانة العاصمة المقدسة تُنفِّذ الطريقَيْن الرابطَيْن بين شارع ومتنزه الجعرانة ومستشفى مكة العام

ولم يرَ مشروع مستشفى الشرائع العام النور بعد، وكانت أعماله قد بدأت في عام 1436هــ، وكان من المنتظر أن ينتهي في عام 1440 إلا أنه تم تمديد العقد إلى منتصف 2021م، ولاتزال الأعمال قائمة لإتمام المشروع الذي ينتظره أكثر من 200 ألف نسمة من سكان أحياء شرق مكة المكرمة.