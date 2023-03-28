رئاسة الحرمين تُفعّل مبادرة "خُدّام الحرم"

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة " خُدّام الحرم"؛ لتقديم خدمة دفع العربات المجانية التطوعية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الطواف والمسعى، ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا"، التي تأتي في عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول).