الإثنين المقبل.. القنصلية الأمريكية تنتقل إلى مقرها الجديد في الخُبر

تنتقل القنصلية الأمريكية في مدينة الخُبر، بعد غد الإثنين، إلى مقرها الجديد، حيث سيتم استئناف تقديم الخدمات القنصلية عن طريق المواعيد ابتداءً من ٢٦ سبتمبر الجاري.
وأعلنت القنصلية أن مقرها الجديد يقع على طريق صلاح الدين الأيوبي وأبو لبابة السلمي مقابل طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وتبلغ تكلفة إنشاء المقر الجديد ٣٨٠ مليون دولار.
وقال القنصل الأمريكي العام ديفيد ادجنتون، إن القنصلية الأمريكية منذ ٨٠ عاماً عزّزت العلاقات الدبلوماسية والتجارية والتعليمية والثقافية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن القنصلية الجديدة ستعمل في التوسع بشكلٍ كبيرٍ وإشراك الشركاء السعوديين في القضايا التي تهم البلدين؛ كالطاقة النظيفة والتغيير المناخي، وتدعم التحول الثقافي الديناميكي الذي يحدث في ظل رؤية ٢٠٣٠ السعودية.