الإثنين المقبل.. القنصلية الأمريكية تنتقل إلى مقرها الجديد في الخُبر

تنتقل القنصلية الأمريكية في مدينة الخُبر، بعد غد الإثنين، إلى مقرها الجديد، حيث سيتم استئناف تقديم الخدمات القنصلية عن طريق المواعيد ابتداءً من ٢٦ سبتمبر الجاري.