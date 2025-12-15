شراكة تنموية جديدة: "بلند" ومؤسسة غرف الأهلية توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير الدراسات والمبادرات المجتمعية

وقّعت شركة "بلند" ومؤسسة غرف الأهلية مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء تعاون استراتيجي في مجالات الدراسات، وتطوير المبادرات المجتمعية، وإعداد الخطط والمنتجات الموجهة للقطاع غير الربحي، وذلك ضمن توجه الجانبين لتعزيز الأثر التنموي ورفع كفاءة مشاريع القطاع.
وأوضح الجانبان أن المذكرة تُعد خطوة نوعية تسهم في تطوير نماذج عمل مبتكرة، وتحسين جودة المخرجات، ودعم المنظمات الأهلية في بناء برامج تعتمد على التحليل والمعرفة وأدوات قياس الأثر، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في التنمية الوطنية.
وفي كلمة له، قال الأستاذ فايز الزيادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلند»، إن هذه الشراكة تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الحلول الإعلامية مع احتياجات القطاع غير الربحي، مؤكدًا أن العمل المشترك يهدف إلى تحويل المبادرات المجتمعية من أفكار إلى نماذج مؤسسية عالية الأثر، قابلة للقياس والاستدامة.
وتشمل المذكرة التعاون في إعداد الدراسات المتخصصة، وتصميم المبادرات والمنتجات التنموية، وتبادل البيانات والخبرات، وتقديم استشارات تسويقية وتنموية تساعد على رفع مستوى الاحترافية في القطاع. كما سيتم العمل على تقييم الفرص والمسارات الممكنة للتنفيذ، وفق آلية مشتركة تعتمد على المعرفة والتطوير المستمر.
وتمتد مدة المذكرة لعامين من تاريخ التوقيع، مع إمكانية البناء عليها عبر اتفاقيات تنفيذية مستقبلية تعالج تفاصيل المشاريع المشتركة، وتحدد آليات الحوكمة والتطبيق.