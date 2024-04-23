غدًا الأربعاء .. افتتاح مطار غرب القصيم بمحافظة الرس

وأوضح " الشعيلي" أن مشروع المطار والذي يقع على مساحة تقدر بـ (17.6) مليون متر مربع، يتضمن العديد من الخدمات المتصلة بالطيران الرياضي والشراعي والقفز المظلي كما سيحتوي على مركز هو الأول من نوعه للتحكم بالطائرات عن بعد بالإضافة للعديد من المرافق والخدمات الأخرى ذات الصلة.