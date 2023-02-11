فوارق حرارية هائلة بين مناطق المملكة.. صفر مئوي في الشمال وتقارب 30 في الرياض

في حين يتوقّع أن تنشأ حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي على أجزاءٍ من حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم وأجزاءٍ محدودة من الشرقية يومَي الإثنين والثلاثاء تعمل على هُطول زخاتٍ متفرقة من الأمطار في تلك المناطق.