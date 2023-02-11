فوارق حرارية هائلة بين مناطق المملكة.. صفر مئوي في الشمال وتقارب 30 في الرياض

تعيش المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة على وقع تناقض كبير جداً في درجات الحرارة بين مُختلف مناطق المملكة، حيثُ تتأثر المناطق الشمالية من البلاد ببقايا كُتلة هوائية شديدة البرودة وقُطبية المنشأ، في حين تتأثر المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة بكتلة هوائية دافئة مُدعمة برياحٍ جنوبية.
هذه الوضعية الجوية يُتوقع أن تهوي بدرجات الحرارة الصُغرى في المناطق الشمالية، مثل طريف وعرعر ومرتفعات تبوك وبعض أطراف منطقة الجوف، إلى ما يُقارب صفراً مئوياً.
في حين ترتفع درجات الحرارة في الوقت نفسه لما يُقارب 30 درجة مئوية في العاصمة الرياض والمدينة المنوّرة وأكثر من ذلك في مكة المكرّمة.
في حين يتوقّع أن تنشأ حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي على أجزاءٍ من حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم وأجزاءٍ محدودة من الشرقية يومَي الإثنين والثلاثاء تعمل على هُطول زخاتٍ متفرقة من الأمطار في تلك المناطق.