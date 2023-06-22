"النقل": أكثر من 8.5 آلاف عملية فحص رقابية بمكة والمدينة وهذه نتائجها

أجرت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الثاني من ذي الحجة أكثر من (8.5) آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت خلال حملاتها أكثر من (1.8) ألف مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 86%.