بلاغة الاستفهام الإلهية.. تُعد من الأكثر تكراراً والأعظم تفرّداً في الخطاب القرآني

المُتأمل في بلاغة الاستفهام وأسرارها بالقرآن الكريم، يعلم بأنها متعدّدة وثرية، وتتنوّع بتنوّع أدواتها وسياقاتها، وتتبيّن بتتبُّع استعمالاتها. وتُعد من أكثر الأساليب التي تكرّرت في كتاب الله - جلَّ في علاه -، ومن أبلغها وأعظمها تفرّدًا في الخطاب القرآني.
"سبق"، وفي الحلقة الرمضانية "الثانية عشرة" من "قبسات بلاغية"، خصّصت الحديث عن بعض من بلاغة الاستفهام في القرآن الكريم، وتستضيف فيها وبشكلٍ يوميٍ طوال شهر رمضان المبارك، دكتور البلاغة والأدب "زيد بن فرج الخريصي".
قال "المتخصّص": يعدُّ أسلوب الاستفهام من الأساليب التي لا يكاد يخلو منها أي خطاب، وهو فن من فنون علم المعاني، وله أساليب متعددة، وإيحاءات متنوعة، تتنوع بتنوع أدواتها، ولكل مقام أداته، ولكل مقام أسلوبه، والاستفهام هو: "طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في الذهن ما لم يكن حاصلًا عنده مما سأله عنه"، وتبلغ أدوات الاستفهام في العربية (ثلاث عشرة) أداة، وتنقسم قسمين: حروف، وأسماء، والهمزة أم الاستفهام.
وأضاف: الأصل أن يأتي الاستفهام في القرآن الكريم؛ لطلب الفهم ومعرفة المجهول، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها} "الأعراف ١٨٧"، حيث جاء السؤال بــــ "أيان" لغرض معرفة المجهول، وهو وقت الساعة؛ أي: يوم القيامة.
وواصل "دكتور البلاغة والأدب": الأكثر في القرآن أن يخرج الاستفهام عن أصل وضعه، لمعان أخرى تفهم من السياق، ومن هذه المعاني (التعجب) ومن شواهد ذلك قوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} "البقرة:44"، حيث جاء الاستفهام بـ"الهمزة"، ولم يكن الغرض من الاستفهام لذات الاستفهام؛ إنما جاء تعجبًا من الذين يطلبون من الناس فعل الطاعة وهم يعصونه.
وأتبع قائلًا: من المعاني التي يخرج إليها الاستفهام (التوبيخ)، على فعل وقع، وكان الأولى ألا يقع، أو على ترك فعل ما كان ينبغي ألا يقع، ومن ذلك قوله تعالى: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها} "النساء 97)"، والاستفهام هنا يثير في النفس التفكير ويدفعها إلى تدبر الأمور حتى تقتنع بتفكيرها الخاص، بأنه ما كان ينبغي أن يقع ما وقع، أو كان الصواب أن يقع ما لم يقع.
وعن لطيف الاستفهام، قال "الخريصي": جاء في قوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} "التوبة: 43"، تأمل هذه الخطاب الرباني اللطيف، إلى رسولنا الكريم -عليه الصلاة والسلام- حيث قدم العفو والصفح على العتاب الذي جاء في الاستفهام، بقوله: {لم أذنت لهم}؛ أي: لأي شيء أذنت للمنافقين في التخلف عنك في غزوة تبوك، يقول ابن عاشور في بلاغة هذه الآية: "وافْتِتاحُ العِتابِ بِالإعْلامِ بِالعَفْوِ إكْرامٌ عَظِيمٌ، ولَطافَةٌ شَرِيفَةٌ، فَأخْبَرَهُ بِالعَفْوِ قَبْلَ أنْ يُباشِرَهُ بِالعِتابِ. وفي هَذا الِافْتِتاحِ كِنايَةٌ عَنْ خِفَّةِ مُوجِبِ العِتابِ لِأنَّهُ بِمَنزِلَةِ أنْ يُقالَ: ما كانَ يَنْبَغِي، وتَسْمِيَةُ الصَّفْحِ عَنْ ذَلِكَ عَفْوًا ناظِرٌ إلى مَغْزى قَوْلِ أهْلِ الحَقِيقَةِ: حَسَناتُ الأبْرارِ سَيِّئاتُ المُقَرَّبِينَ، وأُلْقِيَ إلَيْهِ العِتابُ بِصِيغَةِ الِاسْتِفْهامِ عَنِ العِلَّةِ إيماءً إلى أنَّهُ ما أذِنَ لَهم إلّا لِسَبَبٍ تَأوَّلَهُ ورَجا مِنهُ الصَّلاحَ عَلى الجُمْلَةِ بِحَيْثُ يُسْألُ عَنْ مِثْلِهِ في اسْتِعْمالِ السُّؤالِ مِن سائِلٍ يَطْلُبُ العِلْمَ وهَذا مِن صِيَغِ التَّلَطُّفِ في الإنْكارِ أوِ اللَّوْمِ، بِأنْ يُظْهِرَ المُنْكِرُ نَفْسَهُ كالسّائِلِ عَنِ العِلَّةِ الَّتِي خَفِيَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أعْقَبَهُ بِأنَّ تَرْكَ الإذْنِ كانَ أجْدَرَ بِتَبْيِينِ حالِهِمْ، وهو غَرَضٌ آخَرُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ قَصْدُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم".