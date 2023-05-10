"الأرصاد" يُنبِّه جميع مناطق المملكة: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تربة ورنية والخرمة والمويه والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد الطائف ضبابًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، وتشهد أضم والعرضيات والخرمة وتربة ورنية أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.