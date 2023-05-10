"الأرصاد" يُنبِّه جميع مناطق المملكة: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جميع مناطق السعودية.
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تربة ورنية والخرمة والمويه والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد الطائف ضبابًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، وتشهد أضم والعرضيات والخرمة وتربة ورنية أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفاء وهروب حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل الرين والقويعية والخرج والدلم والمزاحمية والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل البدع وحقل وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل المهد ووادي الفرع والحناكية والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والنبهانية والعمار والفوارة والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
كما تشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل العويقيلة ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الحائط السليمي والشملي والغزالة وسميراء وموقق والشنان وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.