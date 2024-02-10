تفاعلاً مع "الأرصاد".. "الدفاع المدني" يدعو إلى توخي الحيطة واتباع إرشادات السلامة بمكة

ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في عدة مناطق، بينها: مكة المكرّمة والحدود الشمالية وعسير والباحة؛ متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريانٍ للسيول وتساقط البرد.