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تفاعلاً مع "الأرصاد".. "الدفاع المدني" يدعو إلى توخي الحيطة واتباع إرشادات السلامة بمكة
نبّه لأمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول حتى المساء
تفاعلت المديرية العامة للدفاع المدني مع الإنذار الأحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة الأمطار على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة.
ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات الخاصة بالسلامة.
ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في عدة مناطق، بينها: مكة المكرّمة والحدود الشمالية وعسير والباحة؛ متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريانٍ للسيول وتساقط البرد.
وتستمر الحالة حتى المساء في محافظات عدة.