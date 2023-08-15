مذكرة تفاهم بين "جامعة كاوست" و"لونغي" في مجال تطوير الطاقة الشمسية

وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وشركة لونغي (LONGi) الرائدة عالميًّا في صناعة الطاقة الشمسية، مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار في مجال الطاقة الشمسية.
جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر شنغهاي الدولي للمعارض 2023، الذي يُعد حدثًا دوليًّا رائدًا لتجارة الطاقة الشمسية، ومثّل "كاوست" الدكتور كيفن كولين، المستشار الخاص لرئيس الجامعة؛ بينما مثّل "لونغي" الدكتور جيمس جين، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وشهد الحدث مشاركة وحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسستين.
وتُسَلط الاتفاقية الضوء على التزام المؤسستين بدفع عجلة الابتكار وتسريع تبني حلول الطاقة المستدامة لمواجهة التحديات الملحة لتغير المناخ بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
بدوره قال الدكتور كيفن كولين: إن هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بتطوير تقنيات الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الطاقة الإقليمية والعالمية من خلال الجمع بين أحدث الأبحاث والابتكارات في كاوست مع خبرة لونغي الصناعية.
وأضاف "كولين": نهدف أيضًا إلى دفع التطورات المؤثرة في تقنية الطاقة الشمسية، والمساهمة في الانتقال نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة".
من جهته أكد الدكتور فريدريك لوكاي، المدير المكلف لمركز أبحاث الطاقة الشمسية في كاوست "أن التعاون مع الشركاء الصناعيين مثل لونغي، يخلق فرصًا جديدة لتسريع الابتكار في تقنيات الطاقة الشمسية في مركز كاوست للطاقة الشمسية.
وأضاف "لوكاي": نطمح معًا في زيادة كفاءة وموثوقية التقنيات الكهروضوئية الجديدة، والانتقال من تطوير الأجهزة على نطاق المختبر إلى المستويات الصناعية، وتصميم تقنيات الطاقة الشمسية وفقًا للمتطلبات المحددة للمنطقة".
وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستقوم "كاوست" و"لونغي" بتنفيذ مشاريع مشتركة، والاستفادة من الخبرات ونقاط القوة التكميلية بينهما. ويشمل ذلك التعاون في العديد من الجوانب مثل اختبار مفاهيم الوحدات الكهروضوئية الجديدة في العالم الحقيقي، وفي الظروف الخارجية، وتطوير مواد وتصاميم جديدة للخلايا الشمسية؛ فضلًا عن تطوير عمليات التصنيع المتقدمة، وتحسين الأداء.
يشار إلى أن المؤسستين ستعززان أيضًا تنمية المواهب من خلال تطوير برامج التدريب التعليمي والمهني المشتركة وورش العمل والزيارات المتبادلة.
وستسهل هذه المبادرات تبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين والمهندسين والطلبة، وتعزيز بيئة تعاونية مثمرة، ودفع المزيد من الابتكارات في مجال الطاقة الشمسية، والمساهمة في تطوير القوى العاملة المحلية لقطاع الطاقة الكهروضوئية في المملكة؛ وهو ما أكد عليه الدكتور جيمس جين، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقوله: "تلتزم لونغي بقيادة التحول العالمي للطاقة من خلال الابتكار المستمر في تقنية الطاقة الشمسية. ونحن متحمسون للتعاون مع كاوست المعروفة بأبحاثها المتطورة، خصوصًا في مجال الطاقة المستدامة".