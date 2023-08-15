مذكرة تفاهم بين "جامعة كاوست" و"لونغي" في مجال تطوير الطاقة الشمسية

وستسهل هذه المبادرات تبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين والمهندسين والطلبة، وتعزيز بيئة تعاونية مثمرة، ودفع المزيد من الابتكارات في مجال الطاقة الشمسية، والمساهمة في تطوير القوى العاملة المحلية لقطاع الطاقة الكهروضوئية في المملكة؛ وهو ما أكد عليه الدكتور جيمس جين، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقوله: "تلتزم لونغي بقيادة التحول العالمي للطاقة من خلال الابتكار المستمر في تقنية الطاقة الشمسية. ونحن متحمسون للتعاون مع كاوست المعروفة بأبحاثها المتطورة، خصوصًا في مجال الطاقة المستدامة".