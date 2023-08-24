بعد إنقاذ مقيم باكستاني بسرعة.. بالفيديو مقيم يمني يتحدّث بانبهار عن الاهتمام بحياة الإنسان بالمملكة

وعلق المقيم اليمني على مقطع الفيديو قائلًا: "الله على الوفاء، الله على هذا العمل، الله على مملكة الإنسانية، الله على حكامها وشعبها وجيشها، الله على هذا الوفاء العجيب، مضيفًا: "15 دقيقة فقط تفصلنا عن هذه الطائرة المباركة، ومبارك من فيها، ومبارك من قادها، ومبارك من وجّهها".