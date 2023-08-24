بعد إنقاذ مقيم باكستاني بسرعة.. بالفيديو مقيم يمني يتحدّث بانبهار عن الاهتمام بحياة الإنسان بالمملكة
تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث موظّف يمني كان يتحدّث بانبهار وإعجاب عن الاهتمام الكبير بحياة الإنسان في المملكة، وظروف إسعاف زميله من الجنسية الباكستانية يعمل في أحد المشاريع في جدة بعد سقوطه من ارتفاع 12 مترًا؛ حيث تم استدعاء الإسعاف الجوي على وجه السرعة لإنقاذ حياته؛ نظرًا لازدحام الطرق.
وعلق المقيم اليمني على مقطع الفيديو قائلًا: "الله على الوفاء، الله على هذا العمل، الله على مملكة الإنسانية، الله على حكامها وشعبها وجيشها، الله على هذا الوفاء العجيب، مضيفًا: "15 دقيقة فقط تفصلنا عن هذه الطائرة المباركة، ومبارك من فيها، ومبارك من قادها، ومبارك من وجّهها".
وتابع: سقط أحد زملائنا من ارتفاع 12 مترًا فقط من الجنسية الباكستانية، وليس مواطنًا سعوديًّا، وليس أميرًا، ولا وزيرًا، ولا مسؤولًا، ولا تاجرًا، مقيم باكستاني يعمل وسقط من ارتفاع 12م".
وعن ظروف إسعافه يضيف المقيم اليمني: "بعد الحادثة أبلغنا سيارة الإسعاف، ونظرًا للازدحام المتواجد في طريق الحرمين في جدة، تم إرسال طائرة الإسعاف الجوي لإجلاء هذا العامل الباكستاني وإسعافه إلى مستشفى الملك فهد".
واختتم بالقول: "حدّثوني يا سادة عن هذا الوفاء، أعطوني دولة أوروبية أو من الدول المجاورة تستطيع في أقل من 15 دقيقة ترسل سيارة إسعاف و3 دوريات وتوقف حركة السير من أجل إسعاف عامل باكستاني، حدثوني يا سادة عن هذا الوفاء".