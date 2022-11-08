"الصحة": تفعيل مبادرة تعزيز خدمات علاج الإدمان في 50 مستشفى

أوضحت "الصحة" أن عدد المستفيدين من مستشفيات الصحة النفسية وعدد الأصحاء المتعافين، بلغ 4145 متعافيًا؛ وذلك من شهر يناير حتى يونيو 2022م؛ فيما بلغ عدد الذين تم إدخالهم إلى مراكز العلاج 5670 مريضًا، وعدد طالبي العلاج (مراجعي الطوارئ والعيادات الخارجية) 22632 مريضًا.