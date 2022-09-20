مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11503 نقاط

وكانت أسهم شركات: دلة الصحية، وبوبا العربية، ونسيج، ورعاية، والحمادي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساب للتكافل، وسلامة، وتهامة، وتشب، والحكير، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.31 % و 4.52%.