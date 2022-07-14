إغلاق 4 محلات ورفع 1872 طنًّا من المخلفات بمركز وادي جازان

‏وقال إن أعمال البلدية أيضًا شملت النظافة العامة في القرى والشوارع والحدائق والمرافق العامة؛ مبينًا أن البلدية سخّرت 215 عاملًا؛ فيما بلغ عدد المعدات وآليات النظافة 30 معدة وآلية تم من خلالها رفع 1872 طنًّا من مخلفات الأضاحي والنفايات.