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موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"

"الثقافة" توقِّع اتفاقية مع "سناب شات".. واحتفاء واسع بلغة "الضاد".. و"الهلال" في كأس العالم للأندية 2022
موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
زيد الخمشي
زيد الخمشي

أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هذا الأسبوع، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

وشهدت المملكة عددًا من الاحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية انطلاقًا من أهميتها التي جعلتها إحدى مرتكزات رؤية المملكة 2030، ويتضح ذلك جليًا في الدور الذي يقوم به مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، فيما أعلن خبراء الطقس بداية الانقلاب الشتوي يوم الخميس 22 ديسمبر .. ونصحوا الناس "تحملوا زين واشبعوا نوم" فالأسبوع القادم برد الأزيرق.

وفي الرياضة توج منتخب الأرجنتين بكأس العالم في قطر بعد تغلبه على منتخب فرنسا في نسخة مميزة من كأس العالم، ومحليًا "الاتحاد" يطيح بـ"الشباب" ويصعد إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والهلال يمثل القارة الآسيوية في كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 14 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
القيادة تهنئ أمير دولة قطر بمناسبة نجاح قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
مجلس الوزراء ينعقد برئاسة ولي العهد ويُصدر 10 قرارات

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض وثمَّن مجلس الوزراء تمكُّن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف حقلَين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد أحد ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
صدور بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جورجيا إلى المملكة

قام رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية انطلاقًا من أواصر الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجورجيا، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية المتميزة بينهما.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتلبية الاحتياجات الغذائية في اليمن بـ20 مليون دولار

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، يستفيد منها 524.849 ألف فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
شاهد من بالي.. إسدال ستار مؤتمر آسيان الثاني "خيرية أمة" بـ13 توصية

اختتم مؤتمر آسيان الدولي أعمال دورته الثانية في مدينة بالي الإندونيسية، تصدرها برقيتا شكر وعرفان لقيادة المملكة وتشديدًا على الاستفادة بالتقنيات المؤتمر الذي نظمته وأشرفت عليه وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
رابطة العالم الإسلامي تثمن التفاعل الإسلامي والدولي الكبير لمرجعية وثيقة مكة المكرمة

ثمّنت رابطة العالم الإسلامي التفاعل الإسلامي والدولي الكبير لوثيقة مكة المكرمة، التي رعى مؤتمرها التاريخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "يحفظه الله"حيث تم اعتماد هذه الوثيقة في المناهج الدينية في عددٍ من الدول الإفريقية".

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
"الثقافة" تُتيح تراخيص ثقافية متحفية جديدة عبر "أبدع"

أعلنت وزارة الثقافة، إطلاق تراخيص جديدة عبر المنصة الإلكترونية "أبدع"، وهي: رخصة المتاحف العامة، ورخصة المتاحف الخاصة؛ لتكون رافدًا وممكنًا للعاملين في القطاع المتحفي، وداعمة في تطويره وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
الثقافة توقّع اتفاقية مع "سناب شات" لتعزيز الاستفادة من تقنيات الواقع المُعزّز

شهد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "سناب شات"ضمن جهود وزارة الثقافة في مد جسور التعاون مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
شاهد.. احتفال مجمع الملك سلمان وجامعة الملك خالد بـ"العالمي للغة العربية"

نظمت جامعة الملك خالد، بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والذي يُصادف يوم 18 ديسمبر من هذا العام، تحت شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية".

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
الجامعة السعودية الإلكترونية تدشن النسخة الثالثة من برنامج العربية على شبكة الإنترنت

دشنت الجامعة السعودية الإلكترونية النسخة الثالثة من برنامج العربية على شبكة الإنترنت، والذي يُعنى بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك خلال الحفل المقام للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 2022م.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
"المرور" يوضح آلية المخالفة بـ"6 آلاف" في حال قطع الإشارة الحمراء

أكدت إدارة المرور في ردها على ما أُثير عن رفع قيمة مخالفة قطع الإشارة إلى 6 آلاف ريال بدلاً من 3 آلاف، أن الحد الأعلى لا يتم تطبيقه إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
بدءاً من اليوم.. الجوازات تعلن عودة إجراءات السفر لقطر إلى الحالة الاعتيادية

أعلنت المديرية العامة للجوازات عودة إجراءات السفر لدولة قطر إلى الإجراءات الاعتيادية المتبعة سابقًا قبل فعاليات وبطولة كأس العالم، وذلك ابتداءً من اليوم 23 / 12/ 2022م.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
ترقيات تاريخية.. "السديس" يزفّ البشرى لـ1000 موظف بـ"شؤون الحرمين"

زفّ الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، البشرى الكبرى لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة بترقيات شاملة في مختلف المراتب تعد الأكثر من نوعها والأولى في تاريخ الرئاسة والوكالة؛ حيث تصل إلى قرابة ألف موظف مُرقى.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
برامج تدريبية لـ4 آلاف موظف وموظفة بـ"تعليم الرياض"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالرياض، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، الخميس؛ بدء تنفيذ الخطة التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بالمنطقة، لمدة 21 أسبوعًا، خلال العام الجاري 1444هـ.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
مهلة 15 يومًا لسداد مخالفات حظر تجول الجائحة.. تَجَنّب تحريك الدعوى

بعثت منصة "إيفاء"، المنصة الوطنية للمخالفات، برسائل تُنَبه فيها مخالفي نظام الحظر خلال فترة جائحة كورونا، بضرورة سداد قيمة المخالفات التي تم ارتكابها؛ وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إشعار المخالف.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
إعلان بدخول "برد الانصراف".. "المسند": اليوم يبدأ "الانقلاب الشتوي"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن الانقلاب الشتوي بدأ يوم الخميس22 ديسمبر، وفق حركة الشمس الظاهرية.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
"تدحملوا زين واشبعوا نوم".. "الزعاق": الأسبوع القادم برد الأزيرق وأطول ليالي السنة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: "تحملوا زين واشبعوا نوم" فالأسبوع القادم برد الأزيرق وأطول ليالي السنة.. موضحًا أنه في فجر الخميس وصلت الشمس إلى أقصى ميل لها.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
"ميسي" و"دي ماريا " يوقِّعان على تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر2022

توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022 (للمرة الثالثة في تاريخه)، في نسخته رقم 22، على حساب نظيره فرنسا 4/2 بركلات الترجيح.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
كأس خادم الحرمين الشريفين.. "الاتحاد" يطيح بـ"الشباب" ويصعد لربع النهائي

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على شقيقه الشباب وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ16 بفوز الاتحاد عن طريق ركلات الترجيح.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
رسمياً.. الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب

قرّرت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترشيح نادي الهلال السعودي؛ حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، من أجل تمثيل القارة الآسيوية في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2022.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
أول تصنيف بعد المونديال.. الأخضر في المركز الـ49 عالميًّا

حل المنتخب السعودي لكرة القدم في المركز الـ49 عالميًّا والخامس عربيًا في التصنيف الجديد للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم كأول تصنيف يصدر عقب انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
لأول مرة في تاريخها وتؤهل لأولمبياد باريس.. المملكة تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اختيار مدينة الرياض -للمرة الأولى في تاريخها- لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
إنجاز سعودي فريد.. "رشيد البرية" يعتلي عرش "آسيا للكاراتيه" بأوزبكستان

في إنجازٍ جديد للمملكة؛ حقق الكابتن رشيد بن سالم البرية، بطل المنتخب السعودي ونادي ذوي الإعاقة بالقصيم، المركز الأول في بطولة آسيا للكاراتيه في أوزبكستان، للمرة الأولى بتاريخ البطولة الآسيوية.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
لجنة مجلس النواب الأمريكي تُصدر تقريرها النهائي حول أحداث اقتحام الكونغرس

اتهمت لجنة مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث الكونغرس، في تقريرها النهائي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ بالانخرط في مؤامرة من أجزاء عدة لقلب نتيجة انتخابات عام 2020.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
بعد انتشار مخاوف حول السيادة عليها.. مصر: قناة السويس ليست للبيع أو التأجير

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أنه لا يمكن بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون، أثار شكوكًا في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
لم يشارك بها مدني.. "البشير" مفتخراً في "محاكمة انقلاب 89": أنا قائد ثورة!

قال الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ في جلسة محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو، إنه "يتحمّل كامل المسؤولية عمّا تمّ في 30 يونيو، ويعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة".

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
مصرع عراقي جراء انفجار هاتفه المحمول وهو نائم

لقي فتى عراقي "16 عامًا"، مصرعه، بإحدى قرى منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، من جراء انفجار هاتفه المحمول وهو نائم، وخبير تقني يكشف السبب ويقدم النصائح.

موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"
تحذير شديد اللهجة من "كمبيوتر خارق".. الأرض ستدخل "انقراضًا جماعيًّا"!

حذّرت دراسة جديدة من أن الأرض ستواجه "انقراضًا جماعيًّا" بحلول عام 2100، يمكن أن يقضي على أكثر من ربع الكائنات الحية في العالم.

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