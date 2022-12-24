موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"

أكدت إدارة المرور في ردها على ما أُثير عن رفع قيمة مخالفة قطع الإشارة إلى 6 آلاف ريال بدلاً من 3 آلاف، أن الحد الأعلى لا يتم تطبيقه إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.