موجز "سبق" الأسبوعي: إطلاق استراتيجية "الملكية الفكرية".. والأرجنتين بطلاً لكأس العالم.. ودخول "برد الأزيرق"

أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هذا الأسبوع، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
وشهدت المملكة عددًا من الاحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية انطلاقًا من أهميتها التي جعلتها إحدى مرتكزات رؤية المملكة 2030، ويتضح ذلك جليًا في الدور الذي يقوم به مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، فيما أعلن خبراء الطقس بداية الانقلاب الشتوي يوم الخميس 22 ديسمبر .. ونصحوا الناس "تحملوا زين واشبعوا نوم" فالأسبوع القادم برد الأزيرق.
وفي الرياضة توج منتخب الأرجنتين بكأس العالم في قطر بعد تغلبه على منتخب فرنسا في نسخة مميزة من كأس العالم، ومحليًا "الاتحاد" يطيح بـ"الشباب" ويصعد إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والهلال يمثل القارة الآسيوية في كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 14 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض وثمَّن مجلس الوزراء تمكُّن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف حقلَين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد أحد ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قام رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية انطلاقًا من أواصر الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجورجيا، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية المتميزة بينهما.
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، يستفيد منها 524.849 ألف فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي.
اختتم مؤتمر آسيان الدولي أعمال دورته الثانية في مدينة بالي الإندونيسية، تصدرها برقيتا شكر وعرفان لقيادة المملكة وتشديدًا على الاستفادة بالتقنيات المؤتمر الذي نظمته وأشرفت عليه وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
ثمّنت رابطة العالم الإسلامي التفاعل الإسلامي والدولي الكبير لوثيقة مكة المكرمة، التي رعى مؤتمرها التاريخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "يحفظه الله"حيث تم اعتماد هذه الوثيقة في المناهج الدينية في عددٍ من الدول الإفريقية".
أعلنت وزارة الثقافة، إطلاق تراخيص جديدة عبر المنصة الإلكترونية "أبدع"، وهي: رخصة المتاحف العامة، ورخصة المتاحف الخاصة؛ لتكون رافدًا وممكنًا للعاملين في القطاع المتحفي، وداعمة في تطويره وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.
شهد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "سناب شات"ضمن جهود وزارة الثقافة في مد جسور التعاون مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي.
نظمت جامعة الملك خالد، بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والذي يُصادف يوم 18 ديسمبر من هذا العام، تحت شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية".
دشنت الجامعة السعودية الإلكترونية النسخة الثالثة من برنامج العربية على شبكة الإنترنت، والذي يُعنى بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك خلال الحفل المقام للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 2022م.
أكدت إدارة المرور في ردها على ما أُثير عن رفع قيمة مخالفة قطع الإشارة إلى 6 آلاف ريال بدلاً من 3 آلاف، أن الحد الأعلى لا يتم تطبيقه إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.
أعلنت المديرية العامة للجوازات عودة إجراءات السفر لدولة قطر إلى الإجراءات الاعتيادية المتبعة سابقًا قبل فعاليات وبطولة كأس العالم، وذلك ابتداءً من اليوم 23 / 12/ 2022م.
زفّ الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، البشرى الكبرى لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة بترقيات شاملة في مختلف المراتب تعد الأكثر من نوعها والأولى في تاريخ الرئاسة والوكالة؛ حيث تصل إلى قرابة ألف موظف مُرقى.
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالرياض، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، الخميس؛ بدء تنفيذ الخطة التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بالمنطقة، لمدة 21 أسبوعًا، خلال العام الجاري 1444هـ.
بعثت منصة "إيفاء"، المنصة الوطنية للمخالفات، برسائل تُنَبه فيها مخالفي نظام الحظر خلال فترة جائحة كورونا، بضرورة سداد قيمة المخالفات التي تم ارتكابها؛ وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إشعار المخالف.
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن الانقلاب الشتوي بدأ يوم الخميس22 ديسمبر، وفق حركة الشمس الظاهرية.
قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: "تحملوا زين واشبعوا نوم" فالأسبوع القادم برد الأزيرق وأطول ليالي السنة.. موضحًا أنه في فجر الخميس وصلت الشمس إلى أقصى ميل لها.
توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022 (للمرة الثالثة في تاريخه)، في نسخته رقم 22، على حساب نظيره فرنسا 4/2 بركلات الترجيح.
تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على شقيقه الشباب وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ16 بفوز الاتحاد عن طريق ركلات الترجيح.
قرّرت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترشيح نادي الهلال السعودي؛ حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، من أجل تمثيل القارة الآسيوية في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2022.
حل المنتخب السعودي لكرة القدم في المركز الـ49 عالميًّا والخامس عربيًا في التصنيف الجديد للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم كأول تصنيف يصدر عقب انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022.
أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اختيار مدينة الرياض -للمرة الأولى في تاريخها- لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م.
في إنجازٍ جديد للمملكة؛ حقق الكابتن رشيد بن سالم البرية، بطل المنتخب السعودي ونادي ذوي الإعاقة بالقصيم، المركز الأول في بطولة آسيا للكاراتيه في أوزبكستان، للمرة الأولى بتاريخ البطولة الآسيوية.
اتهمت لجنة مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث الكونغرس، في تقريرها النهائي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ بالانخرط في مؤامرة من أجزاء عدة لقلب نتيجة انتخابات عام 2020.
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أنه لا يمكن بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون، أثار شكوكًا في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.
قال الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ في جلسة محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو، إنه "يتحمّل كامل المسؤولية عمّا تمّ في 30 يونيو، ويعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة".
لقي فتى عراقي "16 عامًا"، مصرعه، بإحدى قرى منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، من جراء انفجار هاتفه المحمول وهو نائم، وخبير تقني يكشف السبب ويقدم النصائح.
حذّرت دراسة جديدة من أن الأرض ستواجه "انقراضًا جماعيًّا" بحلول عام 2100، يمكن أن يقضي على أكثر من ربع الكائنات الحية في العالم.