بينهم 4506 أطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة يقفز إلى 11.208 شهداء

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو 29.500 جريح، لافتة إلى أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 فلسطيني، بينهم أكثر من 1500 طفل، يشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.