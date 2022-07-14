أعمارهم بين 18 و60 عامًا.. ٣ ملايين سعودي يستثمرون في العملات المشفرة

وكشف المسح أن 51٪ من مستثمري العملات المشفرة يستثمرون في مثل هذا المجال؛ لأنهم يعتقدون أنه مستقبل التمويل؛ بينما يعتقد 44٪ أن العملات المشفرة يمكن أن تحقق لهم عوائد أعلى على المدى الطويل مقارنة بأنواع أخرى من الاستثمار المالي التقليدي.