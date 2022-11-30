"الشؤون الصحية" بحائل تنفذ 700 جولة رقابية خلال أكتوبر الماضي

ورصدت خلال هذه الجولات 34 مخالفة؛ منها 23 مخالفة أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و9 مخالفات أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن الصحية، ومخالفتين أُحيلتا إلى النيابة العامة.