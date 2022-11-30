"الشؤون الصحية" بحائل تنفذ 700 جولة رقابية خلال أكتوبر الماضي

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل، ممثلةً في إدارة الالتزام، 700 جولة رقابية، خلال أكتوبر الماضي.
شملت الجولات عددًا من المنشآت الصحية الخاصة، ما بين مستشفيات ومجمعات عامة ومتخصصة وصيدليات ومختبرات ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات.
وجرى رصد 34 مخالفة أحيلت إلى اللجان القانونية لاتخاذ القرار المناسب.
وقد نفذت إدارة الالتزام بصحة حائل، 23 زيارة مستشفى، و163 زيارة لمجامع طبية خاصة، و10 زيارات لمختبرات، و504 زيارات لصيدليات.
ورصدت خلال هذه الجولات 34 مخالفة؛ منها 23 مخالفة أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، و9 مخالفات أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن الصحية، ومخالفتين أُحيلتا إلى النيابة العامة.
وأكدت إدارة الالتزام استمرار أعمالها الرقابية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.