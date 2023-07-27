تصاعد شدة الغبار يومي الخميس والجمعة وتأثيرات مباشرة متوقعة لحركة الطرق في هذه المناطق

هذه الموجات من الغبار التي تؤثر على المنطقة بشكل يومي في هذه الفترة من العام، تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الوقائية خشية حدوث مضاعفات لا قدر الله.. كما تستوجب من مرتادي الطرق الحذر الشديد نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها خلال فترة ذروة تأثير الغبار.