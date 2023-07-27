تصاعد شدة الغبار يومي الخميس والجمعة وتأثيرات مباشرة متوقعة لحركة الطرق في هذه المناطق

تشير آخر التوقعات الجوية الصادرة عن مركز طقس العرب الإقليمي، إلى تأثر سواحل منطقة تهامة خلال يوم الخميس، بهبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة، والتي غالبًا ما تعمل على إثارة موجات من الغبار المتوسط والكثيفة، وشَمِلَ المناطق الساحلية من الليث وامتدادًا إلى جازان.
ويرجع هبوب هذه الرياح الموسمية إلى تعمق منخفض السودان؛ حيث يدفع برياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، يثير الغبار في السودان ويندفع جزء منه خاصة إلى مرتفعات جازان وعسير، وأحيانًا الباحة والطائف، تزامنًا مع نشاط حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر والتي تثير الغبار على الطرق الساحلية.
هذه الموجات من الغبار التي تؤثر على المنطقة بشكل يومي في هذه الفترة من العام، تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الوقائية خشية حدوث مضاعفات لا قدر الله.. كما تستوجب من مرتادي الطرق الحذر الشديد نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها خلال فترة ذروة تأثير الغبار.