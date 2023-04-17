توقيع اتفاقية استحواذ بين وجهة مسار وشركة إرث العقارية

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار" اليوم الأحد 25 رمضان 1444هـ وشركة إرث العقارية اتفاقية استحواذ تصبح بموجبها شركة إرث العقارية مالكة لثلاثة أبراج سكنية مطلة على واجهة مسار، ستضيف هذه الأبراج الثلاث أكثر من 81 ألف متر مربع من الشقق السكنية الفاخرة بحجم استثمارات يزيد عن 2 مليار ريال.
وجرت مراسم التوقيع في مكة المكرمة بحضور الأستاذ عبدالله سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة إرث العقارية والأستاذ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار، فيما وقع الاتفاقية من الجانبين الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى الأستاذ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق والرئيس التنفيذي لشركة إرث العقارية الأستاذ سعود عبدالله الراجحي، والذي عبَر عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تأتي استكمالاً لمشوار شركة إرث العقارية في تقديم أعلى مستويات خدمات التطوير العقاري خصوصاً للحلول السكنية الفاخرة، بهدف توفير شقق تمليك رفيعة المستوى، وتحظى بالثقة والتقدير التي تليق بـوجهة "مسار" .
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق عن اعتزاز الشركة بالاتفاقية مع شركة إرث العقارية، مؤكداً حرص أم القرى على تنويع منتجاتها العقارية في وجهة "مسار"، لتشمل جميع الفئات المستهدفة، وتلبي احتياجات السكان والزوار في مكة المكرمة. وذلك بهدف خلق تجربة سكنية فريدة تليق بمستوى التطلعات.
الجدير بالذكر، أن شركة إرث العقارية هي إحدى الشركات العقارية الرائدة في مجال التطوير العقاري على مستوى المملكة ودول الخليج العربي.
وتعد وجهة "مسار" وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، حيث ستشكل معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.