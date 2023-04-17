توقيع اتفاقية استحواذ بين وجهة مسار وشركة إرث العقارية

وجرت مراسم التوقيع في مكة المكرمة بحضور الأستاذ عبدالله سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة إرث العقارية والأستاذ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار، فيما وقع الاتفاقية من الجانبين الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى الأستاذ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق والرئيس التنفيذي لشركة إرث العقارية الأستاذ سعود عبدالله الراجحي، والذي عبَر عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تأتي استكمالاً لمشوار شركة إرث العقارية في تقديم أعلى مستويات خدمات التطوير العقاري خصوصاً للحلول السكنية الفاخرة، بهدف توفير شقق تمليك رفيعة المستوى، وتحظى بالثقة والتقدير التي تليق بـوجهة "مسار" .