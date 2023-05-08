90 دقيقة تُنهي معاناة مريضة من ورم سرطاني في الثدي بالقصيم

وقال "تجمع القصيم الصحي": إن المريضة البالغة من العمر 31 عامًا، حضرت للمركز بعد تحويلها من أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ للمتابعة مع استشاريي جراحة الأورام، بعد معاناة من وجود كتلة في الصدر الأيمن منذ أكثر من ثمانية أشهر، يزداد اتساعها مع مرور الوقت.