90 دقيقة تُنهي معاناة مريضة من ورم سرطاني في الثدي بالقصيم

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الأورام بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم، في إجراء تدخل جراحي نوعي ومعقد استغرق 90 دقيقة، لاستئصال ورم من ثدي سيدة، مع المحافظة على شكل الصدر وإعادته لوضعه الطبيعي.
وقال "تجمع القصيم الصحي": إن المريضة البالغة من العمر 31 عامًا، حضرت للمركز بعد تحويلها من أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ للمتابعة مع استشاريي جراحة الأورام، بعد معاناة من وجود كتلة في الصدر الأيمن منذ أكثر من ثمانية أشهر، يزداد اتساعها مع مرور الوقت.
وأضاف، أنه بعد مراجعة المريضة للمركز، أخذ الفريق الطبي المختص التاريخ المرضي لها واستمع لشكواها؛ حيث أخضعت للكشف السريري، ولإجراء الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة.
كما أخذ الفريق الطبي، عينة من الورم؛ لتحليل الأنسجة التي أثبتت الفحوصات إصابة المريضة بورم سرطاني في الثدي تبلغ قياساته 8 سم في 4.7 سم.
وقرر الفريق المعالج، بعد دراسة الحالة إجراء عملية لاستئصال الورم، مع الحرص على عدم ترك أثر جراحي في المنطقة نظرًا لحساسيتها؛ حيث تم إجراء شق جراحي حول منطقة الحلمة للمحافظة على جمالية المنطقة وعدم تأثرها بالتدخل الجراحي.
وجرى استئصال الكتلة السرطانية، مع المحافظة على شكل الصدر وإعادته لوضعه الطبيعية من خلال ترميم أنسجة الصدر السليمة المجاورة، ونقله أنسجة جديدة لملء الفراغ بعد عملية الاستئصال، حيث تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المركز في اليوم الثاني من إجراء العملية، وبعد المتابعة في العيادة أظهرت الفحوصات تامثلها للشفاء التام ولله الحمد.
من جانبها قالت المشرفة على الحالة الدكتورة حنان المطيري: إن مثل هذه العمليات تعتبر من العمليات المعقدة لاحتوائها على أكثر من مهمة في ذات الوقت، من الاستئصال إلى التجميل، إضافة إلى حساسية المنطقة والتي تطورت خلافًا لما كان عليه الوضع في العمليات الجراحية التقليدية من استئصال لكامل الثدي.