فيديو.. وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

تواصل المملكة العربية السعودية أنها "مملكة الأفعال والمواقف الراسخة"، ويتجلى ذلك في تواصل جهود الخير التي تستهدف مدّ يد العون والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأظهر مقطع فيديو لقطات من وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش.
يُذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال التدشين، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذه الحملة، بمبلغ قدره 30 مليون ريال، كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 20 مليون ريال.