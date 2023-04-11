"الممطرة" تتواصل وتمتد إلى هذه المناطق.. أجواء اليوم والغد في توقعات "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يُتوقع -بحسب المرصد- استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن حالة الاستمرار الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة والشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية ونجران، تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، لكن بشكلٍ أقل ممّن كان عليه الأيام الماضية.
وأضاف: "تمتد -الممطرة- إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان والكويت والإمارات بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد، مع فرصة سيول تُسْبَق برياحٍ مغبرة؛ إلا أن يصرفها الله".