محليات

"الممطرة" تتواصل وتمتد إلى هذه المناطق.. أجواء اليوم والغد في توقعات "الحصيني"

على أجزاءٍ من المدينة والشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
سبق
سبق

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يُتوقع -بحسب المرصد- استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن حالة الاستمرار الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة والشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية ونجران، تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، لكن بشكلٍ أقل ممّن كان عليه الأيام الماضية.

وأضاف: "تمتد -الممطرة- إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان والكويت والإمارات بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد، مع فرصة سيول تُسْبَق برياحٍ مغبرة؛ إلا أن يصرفها الله".

الباحث في الطقس
الحالة الممطرة
عبدالعزيز الحصيني

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