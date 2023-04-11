"الممطرة" تتواصل وتمتد إلى هذه المناطق.. أجواء اليوم والغد في توقعات "الحصيني"

وأضاف: "تمتد -الممطرة- إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان والكويت والإمارات بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد، مع فرصة سيول تُسْبَق برياحٍ مغبرة؛ إلا أن يصرفها الله".