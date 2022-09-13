"التجارة" تشهِّر بمخالف استغل حسابه في "سناب شات" لتسويق وبيع منتجات نسائية مقلدة ومغشوشة

كما ضبطت الأدوات المستعملة في تقليد وتزوير العلامات التجارية المسجلة، وحجزت البضاعة المقلدة بعد تنفيذ كمين على مقر المخالف في حينه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بمنطقة الرياض، والهيئة السعودية للملكية الفكرية.