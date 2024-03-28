"كلاس جيت" الليتوانية تحصل على موافقة الطيران المدني لتشغيل رحلات داخلية ودولية بالمملكة

وتمتلك "كلاس جيت" حاليًا أسطولًا مكونًا من 14 طائرة، ويتضمن ذلك خمس طائرات بوينج 737 كلاسيكية، وطائرة بوينج 737 من طراز BBJ بسعة تتراوح من 23 إلى 68 مقعدًا، بالإضافة إلى ذلك تتوفر لدى الشركة ثماني طائرات بوينج 737- 800 بسعة تتراوح بين 186 و189 راكبًا.