"كلاس جيت" الليتوانية تحصل على موافقة الطيران المدني لتشغيل رحلات داخلية ودولية بالمملكة

أعلنت شركة كلاس جيت "KlasJet" الليتوانية، أنها حصلت على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لتشغيل رحلات داخلية ودولية في المملكة؛ وفقًا لموقع "aerotime" المتخصص في شؤون الطيران.
وتعتبر شركة كلاس جيت، التي يقع مقرها في فيلنيوس، ليتوانيا، شركة مشهورة تعمل في تأجير الطائرات الخاصة، وتقوم حاليًا بتوسيع نشاطها لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي الحصري للأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط.
وتتضمن خطة التوسع هذه تمركز إحدى طائرات الشركة من طراز بوينج 737 في المملكة العربية السعودية، إلى جانب طائرة أخرى من طراز 737 تتسع لـ68 مقعدًا فقط ومقرها الحالي في دبي.
وبما أن الشرق الأوسط يعتبر واحدًا من أسرع أسواق طيران رجال الأعمال نموًّا في العالم؛ فإن الشركة الليتوانية تسعى للاستفادة الكاملة من الفرصة المتاحة بسبب الطلب المتزايد على السفر الجوي لكبار الشخصيات.
وقال جوستيناس بولكا، الرئيس التنفيذي للشركة: "أحد أهدافنا الاستراتيجية الرئيسية طويلة المدى؛ هو تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المناطق حول العالم، وقدرتنا على تقديم الخدمات في بلدين في منطقة الشرق الأوسط؛ ستجعلنا أكثر جاذبية لشركاء المستقبل المحتملين".
وتمتلك "كلاس جيت" حاليًا أسطولًا مكونًا من 14 طائرة، ويتضمن ذلك خمس طائرات بوينج 737 كلاسيكية، وطائرة بوينج 737 من طراز BBJ بسعة تتراوح من 23 إلى 68 مقعدًا، بالإضافة إلى ذلك تتوفر لدى الشركة ثماني طائرات بوينج 737- 800 بسعة تتراوح بين 186 و189 راكبًا.