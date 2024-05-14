"التعاون الإسلامي": الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 42 مجزرة في غزة خلال أسبوع

سجّل مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، حصيلة جديدة من الضحايا المدنيين تزامنًا مع بدء اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح في مطلع الفترة 7 – 13 مايو 2024، وهو الأسبوع الذي تابعه المرصد وحصر خلاله "358" شهيدًا و"754" جريحًا، سقط معظمهم في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة ومدينة رفح بشكل خاص، ضمن "42" مجزرة ضاعفت بشكل كارثي الوضع الإنساني الذي عمّ أنحاء قطاع غزة، مع انتفاء وبشكل كلي المزاعم الإسرائيلية لإيجاد ملاذات آمنة للنازحين الفلسطينيين.