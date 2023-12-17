بيان بمتوسطات الحرارة.. "الحصيني": معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة الباردة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد هو الحادي عشر من موسم المربعانية لعام 1445هـ؛ مشيرًا إلى أنه بحسب النماذج العددية للطقس فإن معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي.