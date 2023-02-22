"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على المرتفعات الجنوبية الغربية ومكة والمدينة وتبوك

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.