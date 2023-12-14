32 مئوية.. القنفذة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت القنفذة وجدة أعلى درجة حرارة 32 مئوية فيما سجلت السودة 4 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة وجازان 31 درجة، وينبع 28 مئوية وشرورة 27 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 4 درجات، وحائل 6 مئوية والباحة 7 درجات، وطريف والقريات والمجمعة 8 درجات، وكل من تبوك وبريدة وعرعر والدوادمي والطائف 9 مئوية.
وسجلت أبها وحائل وعرعر وسكاكا والسودة وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و100%.