32 مئوية.. القنفذة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت القنفذة وجدة أعلى درجة حرارة 32 مئوية فيما سجلت السودة 4 درجات فقط.