بمشاركة ممثلي الحكومة.. "الموارد البشرية" تعقد ثاني ورش منتدى الحوار الاجتماعي الـ13

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بوكالة سياسات سوق العمل، وبالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ثاني ورش العمل الحوارية لمنتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر للعام 2023م، بمشاركة من ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل تحت عنوان: "التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات"، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.
وتناولت أجندة الورشة الثانية تسليط الضوء على محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام الذي يتناول بحث إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية، وبحث الخدمات الإجرائية المقدمة لأصحاب العمل والعاملين ومدى الاستفادة منها، وآلية عمل برنامج توثيق العقود وبحث التحديات المتعلقة به ومعالجتها.
وناقش الحضور مراجعة ومناقشة التشريعات المنظمة لأعمال المحاكم العمالية من ناحية نوعية القضايا التي تعرض عليها، وتوضيح اختصاصاتها في جوانب قضايا العقود ونظام العمل، وآليات التقاضي للفصل في المنازعات العمالية.
وجمعت الورشة ممثلي وفد الحكومة من الجهات المعنية والمتمثلة في: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل من اتحاد الغرف السعودية.