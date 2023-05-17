بمشاركة ممثلي الحكومة.. "الموارد البشرية" تعقد ثاني ورش منتدى الحوار الاجتماعي الـ13

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بوكالة سياسات سوق العمل، وبالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ثاني ورش العمل الحوارية لمنتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر للعام 2023م، بمشاركة من ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل تحت عنوان: "التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات"، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.