وفاة الكاتب الصحافي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ بعد معاناة طويلة مع المرض

وجاء محمد بن عبداللطيف آل الشيخ؛ من عالم الأعمال والتجارة إلى عالم الصحافة والكتابة، وكان ناشراً من رواد النشر في الأدب، بخاصة الأدب الشعبي، حين كان يرأس مجلس إدارة مجلة «قطوف»، و«حياة الناس»؛ مساهماً في إثراء الثقافة الأدبية والفكرية في المملكة.