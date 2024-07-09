وفاة الكاتب الصحافي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ بعد معاناة طويلة مع المرض

تُوفي الكاتب الصحفي محمد بن عبداللطيف آل الشيخ؛ اليوم الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وتميَّز آل الشيخ؛ في أسلوبه الكتابي، بحدّته في نقد تجار القضايا وانتهازيي المواقف، وتموجت ظلال مقالاته على مساحات واسعة من المواضيع الشائكة والحسّاسة التي تناولها بجرأةٍ ووضوحٍ وحدّة.
وجاء محمد بن عبداللطيف آل الشيخ؛ من عالم الأعمال والتجارة إلى عالم الصحافة والكتابة، وكان ناشراً من رواد النشر في الأدب، بخاصة الأدب الشعبي، حين كان يرأس مجلس إدارة مجلة «قطوف»، و«حياة الناس»؛ مساهماً في إثراء الثقافة الأدبية والفكرية في المملكة.