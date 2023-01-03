المدينة المنورة.. جهود نوعية من الأمانة لاحتواء آثار الحالة المطرية

ونوهت أمانة منطقة المدينة المنورة بأنَّ هذه الجهود الميدانية قد جاءت بالتزامن مع ما تبذله بشكل دوري من إجراءات لتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في المدينة المنورة ودرء أخطار السيول، ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه والبعد عن مصادر الكهرباء، والإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية عبر تطبيق "بلدي".