المدينة المنورة.. جهود نوعية من الأمانة لاحتواء آثار الحالة المطرية

عززت أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها الميدانية؛ لاحتواء آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة على مدار يومين متواصلة، واستنفرت فرقها الميدانية منذ بدء الحالة المطرية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية، حيث دفعت بأكثر من 5500 من الكوادر البشرية للتعامل مع الحالة المطرية وفق الخطط المعدة مسبقاً.
وأوضحت الأمانة أن الخطة تضمنت انتشار 251 آلية ومعدة في المناطق غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، والتي تم السيطرة وإعادة الوضع الطبيعي، كما عالجت الفرق الميدانية نزح المياه وتجفيفها في الطرق الرئيسية والفرعية للأحياء.
ونوهت أمانة منطقة المدينة المنورة بأنَّ هذه الجهود الميدانية قد جاءت بالتزامن مع ما تبذله بشكل دوري من إجراءات لتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في المدينة المنورة ودرء أخطار السيول، ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه والبعد عن مصادر الكهرباء، والإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية عبر تطبيق "بلدي".