دعمًا للفن التشكيلي.. أمير الجوف يقتني جميع الأعمال التشكيلية في مهرجان الزيتون

اقتنى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جميع اللوحات المعروضة بركن "برايل ڤاين آرت" للفن التشكيلي الذي يحتوي على المبدعين خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة نادي "أدوماتو آرت" الذي يبرز أعماله في مهرجان الزيتون الـ16 الدولي.