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دعمًا للفن التشكيلي.. أمير الجوف يقتني جميع الأعمال التشكيلية في مهرجان الزيتون
اللوحات من إبداع ذوي الاحتياجات الخاصة
اقتنى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جميع اللوحات المعروضة بركن "برايل ڤاين آرت" للفن التشكيلي الذي يحتوي على المبدعين خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة نادي "أدوماتو آرت" الذي يبرز أعماله في مهرجان الزيتون الـ16 الدولي.
يأتي ذلك دعمًا من أمير المنطقة لعمل الفنانات والفنانين التشكيليين خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعد عمل الفريق أول عمل يدمج لغة المكفوفين.
ورغم المدة القصيرة التي أطلق الفريق أعماله بها، إلا أن أمير المنطقة فضّل أن يكون أول داعم للفريق.