أمير الشرقية يستقبل طالبَيْن حقّقا مراكز متقدّمة في "المواي تاي" بماليزيا

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، الطالبَيْن خالد الشريف؛ وإبراهيم الشريف؛ بمناسبة حصولهما على مركزَين متقدمَيْن في بطولة المصارعة التايلندية "المواي تاي" التي أُقيمت في ماليزيا.
وهنّأ أمير المنطقة الشرقية المشاركين بهذه المناسبة وتحقيقهما مراكز مشرفة في البطولة المقامة في دولة ماليزيا.
وأكّد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدّمه القيادة للمشاركين في المحافل الدولية من أبناء وبنات الوطن.
ورفع المشاركان الشكر لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه واهتمامه ورعايته كل إنجازٍ يحققه أبناء المنطقة.