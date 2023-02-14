أمير الشرقية يستقبل طالبَيْن حقّقا مراكز متقدّمة في "المواي تاي" بماليزيا

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، الطالبَيْن خالد الشريف؛ وإبراهيم الشريف؛ بمناسبة حصولهما على مركزَين متقدمَيْن في بطولة المصارعة التايلندية "المواي تاي" التي أُقيمت في ماليزيا.