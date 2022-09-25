"بلومبيرغ": العالم أيقظ الوحش النائم.. "السعودية" ليست عملاق النفط فقط

وتحدثت "بلومبيرغ" عن الرغبة الطموحة لولي العهد السعودي وأهدافه التي باتت ترسم ملامحها لبناء أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بالإضافة إلى سعي السعودية لأن تصبح، ليست فقط ضمن مجموعة G20، بل أن توجد أيضاً ضمن دول مجموعة السبع الأكثر تميزاً التي تمثل أكبر الاقتصادات العالمية.