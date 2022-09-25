"بلومبيرغ": العالم أيقظ الوحش النائم.. "السعودية" ليست عملاق النفط فقط
"العالم أيقظ الوحش النائم، السعودية اليوم ليست عملاق النفط وقبلة لربع سكان الأرض فقط، بل إنها أصبحت محور السياسة الدولية الجديدة".
هكذا تحدثت وكالة بلومبيرغ عن الوجود السعودي في معمعة الأحداث العالمية، واصفة هذا الأسبوع بأسبوع الانتصارات الحافل للمملكة العربية السعودية.
وأشادت "بلومبيرغ" بدور الرياض البارز في التوسط لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، كما أقيم على أراضي المملكة قمة رفيعة المستوى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحتفل المواطنون باليوم الوطني.
كما استضافت الرياض المستشار الألماني، وناقش المسؤولون إمدادات الطاقة مع كبار مسؤولي البيت الأبيض.
وتحدثت "بلومبيرغ" عن الرغبة الطموحة لولي العهد السعودي وأهدافه التي باتت ترسم ملامحها لبناء أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بالإضافة إلى سعي السعودية لأن تصبح، ليست فقط ضمن مجموعة G20، بل أن توجد أيضاً ضمن دول مجموعة السبع الأكثر تميزاً التي تمثل أكبر الاقتصادات العالمية.