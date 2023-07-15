شاهد.. الضباب يشكل لوحة جمالية في شوارع الباحة

عانق الضباب مساء اليوم، طرق وشوارع الباحة مشكلاً لوحة جمالية شهدت معها كثافة في أعداد المركبات، والتي اكتظت بها الشوارع تزامنت مع تطبيق مرور منطقة الباحة، خططه المرورية في الصينيات والمواسم.
وتشهد منطقة الباحة كثافة عددية في أعداد المصطافين والزوار، للاستمتاع بجمال الأجواء وبرودتها في الليل، مما شكل ازدحامًا في بعض المواقع، وبالذات الطرق المؤدية إلى المتنزهات.
وانتشر رجال المرور بدورهم عبر دوريات متحركة وراجلة؛ لتحرير الحركة في تلك الطرق، وذلك بوضع دورانات وممرات بجوانب إشارات المرور، تُسهم في تقدم المركبات دون تكدس عند الإشارات.
ووقف رجال المرور بحواجز بلاستيكية متحركة تستخدم في تحويل مسار الحركة إلى طرق أخرى دون إغلاق الطرق، وتكدس المركبات، أسهم في تحرير الحركة بالأماكن التي تشهد كثافة مركبات.