شاهد.. الضباب يشكل لوحة جمالية في شوارع الباحة

وتشهد منطقة الباحة كثافة عددية في أعداد المصطافين والزوار، للاستمتاع بجمال الأجواء وبرودتها في الليل، مما شكل ازدحامًا في بعض المواقع، وبالذات الطرق المؤدية إلى المتنزهات.