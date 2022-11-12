"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البَرَد على المدينة وحائل والقصيم والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الجوف، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية، والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل.