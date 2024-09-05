"جولات رقابية" على تشاليح مكة القديمة للتأكد من انتقالها إلى الموقع الجديد بالعكيشية

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية من خلال الفِرَق الرقابية؛ على موقع تشاليح السيارات القديم بالمقرح؛ بهدف التأكد من إغلاق وانتقال تلك التشاليح إلى مدينة المعادن الجديدة بالعكيشية، والتي أنشأتها الأمانة بهدف تنظيم أنشطة المعادن والقضاء على عشوائية التشاليح المكتظة في حي المقرح بمكة المكرمة.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد أشعرت أصحاب نشاط التشاليح بالمقرح -في وقت سابق- بضرورة إغلاق محلاتهم ونقلها إلى مدينة المعادن بالعكيشية، وهو الأمر الذي سيخلق بيئة استثمارية منظمة بعيدًا عن العشوائيات وممارسة تلك الأنشطة داخل الأحياء السكنية.
وتعمل الفِرَق الرقابية على مدار الساعة؛ للتأكد والوقوف على انتقال تلك التشاليح وعدم ممارستها للنشاط في الموقع القديم، عقب قرار نقلها إلى مدينة المعادن الأكثر تنظيمًا؛ حيث بدأت المدينة في إصدار الرخص النظامية لمزاولة النشاط وهي على أهبة الاستعداد لاحتضان تلك التشاليح وانتشالها من العشوائية؛ وفق ما توليه أمانة العاصمة المقدسة من اهتمام بالمشهد الحضري والبصري لمدينة مكة وتنظيم مثل هذه الأنشطة.
يشار إلى أن مدينة المعادن الواقعة في منطقة العكيشية جنوب مكة المكرمة تقع على مساحة 645 م2 ألف م2، وتتكون من 4 أقسام هي الخردة والسكراب، وإعادة تدوير النفايات، والجبس والتشاليح.