"جولات رقابية" على تشاليح مكة القديمة للتأكد من انتقالها إلى الموقع الجديد بالعكيشية

وتعمل الفِرَق الرقابية على مدار الساعة؛ للتأكد والوقوف على انتقال تلك التشاليح وعدم ممارستها للنشاط في الموقع القديم، عقب قرار نقلها إلى مدينة المعادن الأكثر تنظيمًا؛ حيث بدأت المدينة في إصدار الرخص النظامية لمزاولة النشاط وهي على أهبة الاستعداد لاحتضان تلك التشاليح وانتشالها من العشوائية؛ وفق ما توليه أمانة العاصمة المقدسة من اهتمام بالمشهد الحضري والبصري لمدينة مكة وتنظيم مثل هذه الأنشطة.