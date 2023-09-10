للمرة الثانية.. طقس العاصمة المقدسة يخالف توقعات مركز الأرصاد

خالفت أجواء العاصمة المقدسة توقعات المركز الوطني للأرصاد حول الطقس المتوقع لليوم الأحد للمرة الثانية على التوالي، حتى هذه اللحظات؛ إذ خلت أغلب أجواء العاصمة المقدسة من الأمطار، ولم تسجّل أي كمية للأمطار.
كما حجبت الغيوم المتفرقة أشعة الشمس في أغلب الأوقات، والتي حدت من سقوطها المباشر، مما قلل من حرارة الأجواء، وبدأت هذه اللحظات رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وازداد تشكّل الغيوم في السماء.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد حذر من هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد تشمل كامل المحافظة بالعاصمة المقدسة اليوم الأحد، وتستمر إلى الساعة 9 مساء ظهر اليوم.