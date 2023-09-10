للمرة الثانية.. طقس العاصمة المقدسة يخالف توقعات مركز الأرصاد

خالفت أجواء العاصمة المقدسة توقعات المركز الوطني للأرصاد حول الطقس المتوقع لليوم الأحد للمرة الثانية على التوالي، حتى هذه اللحظات؛ إذ خلت أغلب أجواء العاصمة المقدسة من الأمطار، ولم تسجّل أي كمية للأمطار.