الاثنين.. "جامعة الملك سعود" تستعد لإقامة الحفل الختامي لجائزة "بن عياف" لأنسنة المدن

بحضور الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف ورئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، تختتم جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن أعمال دورتها الأولى، وإعلان الفائزين في الحفل الختامي الاثنين المقبل ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ هجري الموافق ١٣ نوفمبر الجاري في مقر جامعة الملك سعود.
وسيتم خلال الحفل الختامي، تكريم الفائزين بجائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن بفروعها الأربعة. وهي جائزة البحث العلمي في أنسنة المدن، وجائزة طلاب وطالبات الدراسات العليا، وجائزة طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس، وجائزة المنح البحثية.
ويأتي اهتمام الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف في أنسنة المدن منذ أن كان أمينًا لمنطقة الرياض؛ حيث يُعد أول من أطلق وتبنى مفهوم أنسنة المدن السعودية بدعم وتوجيه مباشر ومستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض آنذاك.
ومن هذا المنطلق يأتي تأسيس هذه الجائزة بمبادرة منه بقرار من مجلس جامعة الملك سعود، على أن تكون كلية العمارة والتخطيط مقرًّا للجائزة؛ عرفانًا وتقديرًا للدور التعليمي والبحثي للجامعة والكلية حيث كان طالبًا وعضوًا لهيئة التدريس.
وتهدف الجائزة إلى دعم كل الباحثين والمختصين وطلاب وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا، وتركز على المجالات البحثية والمشاريع التي تتناول موضوع أنسنة المدن والتي تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني في المدن وتعزز التحول من سلبية المكان الصامت إلى إيجابية المكان المتفاعل من خلال خلق بيئة مبنية تسهل حركة وتفاعل الناس الاقتصادي والاجتماعي.
ولتفاصيل أكثر عن الجائزة يمكن زيارة موقع الجائزة على الرابط التالي: https://cha.ksu.edu.sa/ar