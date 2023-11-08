الاثنين.. "جامعة الملك سعود" تستعد لإقامة الحفل الختامي لجائزة "بن عياف" لأنسنة المدن

ومن هذا المنطلق يأتي تأسيس هذه الجائزة بمبادرة منه بقرار من مجلس جامعة الملك سعود، على أن تكون كلية العمارة والتخطيط مقرًّا للجائزة؛ عرفانًا وتقديرًا للدور التعليمي والبحثي للجامعة والكلية حيث كان طالبًا وعضوًا لهيئة التدريس.