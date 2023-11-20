القبض على مقيمَيْن في جازان لترويجهما مادة "الشبو" المخدر

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مقيمَيْن من الجنسية البنجلاديشية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.