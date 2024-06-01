وزير الشؤون الدينية بأوزبكستان ينوه بعناية المملكة بضيوف الرحمن

نوه وزير الشؤون الدينية والمفتي العام لجمهورية أوزبكستان نور الدين خالق نظر، بما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام بضيوف الرحمن وحرصها على توفير كامل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان.
ولفت إلى أن الحجاج وجميع المسؤولين عنهم يلمسون في كل عام المزيد من الخدمات والإمكانات والمشروعات والتسهيلات في كافة المناطق التي يسلكونها خلال رحلتهم الإيمانية.
وأعرب عقب زيارته والوفد المرافق له مواقع حجاج بلاده في مشعريْ منى وعرفات يرافقهم رئيس مجلس إدارة شركة حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا الدكتور طارق حسن كوشك، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة وجميع القائمين على خدمة ضيوف الرحمن، على ما يُقدم من خدمات جليلة للحجاج وتوفير درجات الراحة واليسر والاهتمام لهم ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم في أجواء إيمانية كاملة يحفها الأمن والأمان.
من جانبه، أفاد نائب مفتي عام أوزبكستان رئيس الجامعة الإسلامية بطشقند البروفيسور محمد عالم محمد صديق بأن الاستعدادات في هذا العام جاءت بمستوى رفيع جدًّا، وكافة المعينات متوفرة، مبينًا أن عدد حجاج بلاده خلال موسم حج هذا العام 1445هـ يبلغ 15 ألف حاج.