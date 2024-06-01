وزير الشؤون الدينية بأوزبكستان ينوه بعناية المملكة بضيوف الرحمن

من جانبه، أفاد نائب مفتي عام أوزبكستان رئيس الجامعة الإسلامية بطشقند البروفيسور محمد عالم محمد صديق بأن الاستعدادات في هذا العام جاءت بمستوى رفيع جدًّا، وكافة المعينات متوفرة، مبينًا أن عدد حجاج بلاده خلال موسم حج هذا العام 1445هـ يبلغ 15 ألف حاج.